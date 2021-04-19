Из-за похолодания воронежцам перенесут сроки отключения горячей воды

Первые отключения кипятка планировались уже с 19 апреля Фото: из архива «КП»

С понедельника, 19 апреля, после завершения отопительного сезона в Воронеже должны были начаться профилактические работы на теплосетях и связанное с ними отключение горячей воды. Но синоптики предупредили о грядущем похолодании и непогоде в виде дождей, гроз и ветра.

Обсуждая в понедельник на совещании в правительстве итоги отопительного сезона, глава региона Александр Гусев поручил тепловикам скорректировать график отключения горячей воды и перенести начало работ на системах на более поздний срок.

— Поскольку эта неделя еще остается достаточно прохладной, прошу воздержаться от отключения горячей воды. Если необходимо по графику начинать какие-то ремонты — начинайте их на сетях теплоснабжения. А сети горячего водоснабжения пока нужно подержать в работе, до установления высоких положительных температур, — подчеркнул Александр Гусев.