В Воронеже ликвидировали платные парковки на улице Плехановской

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С понедельника, 19 апреля, в Воронеже парковка на участке улицы Плехановской от площади Ленина до Донбасской стала бесплатной. Отмена платных парковок – первый этап подготовки к оборудованию выделенных полос для общественного транспорта. Работа по нанесению разметки, установке знаков в связи с новой схемой дорожного движения потребует времени. А до их введения у воронежских автомобилистов появилась возможность напоследок попользоваться парковками совершенно даром. Ведь с запуском выделенки об этом придется забыть окончательно.

Напомним, выделенные полосы вслед за Северным мостом и улицей Остужева появится на Плехановской, а затем, по планам мэрии, - на Московском проспекте, улицам Степана Разина и 20 лет Октября, Чернавскому и Вогрэсовскому мостах.