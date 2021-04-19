В сарае у жителя Воронежской области нашли «веники» из конопли

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Оперативники Бутурлиновского района получили информацию о том, что 48-летний местный житель хранит у себя в доме наркотические вещества. Полицейские привели обыск и обнаружили на чердаке сарая во дворе подвешенные к потолку высушенные кусты конопли. Растения изъяли и отправили на экспертизу. Исследование подтвердило, что это наркотик, общий вес высушенных «веников» составил 6340 граммов.

Хозяин дома пояснил оперативникам, что использовал наркотик для личного употребления.

- Со слов мужчины, он собрал кусты конопли в августе прошлого года на одной из заброшенных ферм, расположенной неподалеку от населенного пункта, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит 10 лет заключения.