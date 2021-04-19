Воронежец хотел купить автомобильный багажник, но нарвался на мошенников

От мошенничества в субботу пострадали три жителя области Фото: из архива «КП»

Три жителя Воронежской области в субботу пострадали от мошенничества при совершении покупок и продаж товаров через интернет.

Так, 29-летний воронежец нашел в сети объявление о продаже автомобильного багажника. Связавшись с продавцом, выразил готовность оплатить покупку картой. После этого покупатель перевел на указанные продавцом реквизиты 15 тысяч рублей и два месяца ждал поставки товара. Однако багажник так и не пришел, а связь с продавцом прервалась. Догадавшись, что попал на мошенника, потерпевший обратился в полицию.

В настоящее время по всем фактам полицейские возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество» и приступили к поискам подозреваемых.