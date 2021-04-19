Медики рассказали о состоянии годовалого малыша, выпавшего с седьмого этажа в Воронеже

Годовалый мальчик, который выпал из окна квартиры на седьмом этаже, проходит лечение в реанимационном отделении одной из больниц Воронежа. Медики оценивают его состояние как тяжелое с положительной динамикой. Об этом 19 апреля «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, ЧП случилось между 8:00 и 9:00 в доме № 86 на улице Ростовской Левобережного района. Малыш, оставшийся без присмотра мамы, долез до окна, облокотился на москитную сетку и сорвался вниз. Следователи занялись расследованием этого дела.

Ранее в селе Новая Усмань Воронежской области из многоэтажки по улице Полевой выпала 12-летняя девочка. Ребенок выскочил из окна квартиры на 5 этаже. Школьницу госпитализировали