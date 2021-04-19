В Воронеже пенсионерка решила заработать на спортивных ставках и лишилась более миллиона рублей

Афериста отправили в следственный изолятор, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Необычное мошенничество раскрыли полицейские. К ним обратилась 64-летняя жительница Воронежа. Женщина рассказала, что в октябре 2020 года знакомый предложил ей сыграть на бирже ставок на спортивные события. «Благодетель» обещал увеличить ее доходы по крайней мере в три раза. Стоит только отдать ему деньги.

Замороченная ловким аферистом женщина отдала ему более миллиона рублей. Несколько месяцев знакомый обещал ей, что деньги вот-вот польются рекой. В конце концов пенсионерка поняла, что была нагло обманута.

Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего афериста в его съемной квартире. В отделе полиции мужчина заявил, что переданные ему деньги он потратил на погашение долгов.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы). Мужчину отправили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД.