Квартиры воронежцев забиты телевизорами и смартфонами, но радиоприемник в них редкость

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежстат провел необычное исследование, выяснив, какими предметами быта и в каком количестве обеспечены сегодня квартиры жителей региона. За основу были взяты сто квартир. Так вот, по данным на конец 2020 года больше всего воронежцы обеспечены телевизорами: на 100 помещений их оказалось 162. На втором месте смартфоны – их 148 на сотню единиц жилья. Третье место занимает холодильник (142), на четвертом – микроволновая печь или мультиварка (110). Пятая строка досталась стиральной машине (101), шестая – пылесосу (90). Мобильный телефон нашелся в 85 из ста квартир, а легковой автомобиль – в 70 квартирах. Персональным компьютером оснащены 62 жилища, швейной машиной – 47, фотоаппаратом – 35.

А вот век магнитофонов, видеоплееров и радиоприемников, вероятно, заканчивается. У населения популярностью они не пользуются. По результатам опросов видеомагнитофоны, как раритет, нашлись лишь в 25 квартирах, магнитофоны – в 14, а радиоприемники – лишь в девяти.