В Воронеже мужчина с утра пораньше ограбил пенсионера

Суда 39-летний рецидивист будет дожидаться в следственном изоляторе. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Ранним утром в воскресенье, 18 апреля, на улице Чуйской Советского района случилось ограбление.

72-летний местный житель вышел на улицу из своего дома и неосторожно вынул из кармана деньги – более двух тысяч рублей. Деньги заметил прохожий. Он ударил пенсионера, выхватил у него купюры из рук и убежал. Пожилой человек написал заявление в полицию.

Участковые провели местных рецидивистов. И выяснили, что к краже может быть причастен 39-летний неоднократно судимый за кражи мужчина. Оперативники нагрянули к нему на квартиру и задержали его. В отделе полиции мужчина признал себя виновным в ограблении и заявил, что деньги уже потратил.

- Рецидивисту придется отвечать по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.