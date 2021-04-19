Полторы тысячи воронежцев приняли участие в акции по сбору вторичного сырья

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В субботу, 17 апреля, в воронежском парке «Алые паруса» прошла экологическая акция по сбору вторичного сырья «Электровесна». Горожане могли сдать отработанные батарейки и бытовую технику, пенопластовую упаковку, пластик, зубные щетки и тюбики от пасты и многое другое.

Итоги акции впечатлили даже организаторов. За два часа вторичное сырье сдали более полутора тысяч горожан! Все собранное организаторы передали партнерам акции - Новая АртЛиния, Киво-маркет и проекту Экотакси. В ближайшее время сырье отправят на переработку.