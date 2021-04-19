Специалисты не нашли экологической катастрофы на Черепашьем озере под Воронежем

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Специалисты не нашли следов экологической катастрофы в связи с массовой гибелью обитателей Черепашьего озера возле поселка Маклок. Напомним, 17 апреля сообщения о мертвых черепахах и рыбе заполонили воронежские соцсети. Неравнодушные жители публиковали снимки и видео с трупиками обитателей водоема. После этого проверку с взятием проб воды и останков провели экологи и инспекторы Росприроднадзора.

По данным департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, экологической катастрофы нет: в воде плавают рыбы, по берегам перемещаются земноводные и ужи. Специалисты склонились к версии сотрудников Воронежского заповедника (в ведении которого контроль за территорией Черепашьего озера) - о естественных причинах гибели живности.

- Гибель отдельных особей могла произойти из-за сложных условий зимовки. В связи с небольшим количеством осадков осенью озеро обмелело и зимой промерзло практически до дна, - сообщили в департаменте. - Кроме этого, в Черепашье озеро воронежцы активно выпускают красноухих черепах, место обитания которых - аквариумы и искусственные водоемы. Для них условия зимовки еще более критичны. На фото в соцсетях видны как раз погибшие красноухие черепахи.

Экологи также отмели возможность загрязнения озера канализационными стоками, из-за которых в декабре погибло все живое в реке Усмань.

- Предположение о зависимости между гибелью черепах и загрязнением Усманки не имеет под собой оснований, поскольку озеро не является пойменным и даже в сильный разлив, которого не было в этом году, не имеет связи с рекой, - отметили в ведомстве.