Сообщество путешественников приглашает воронежцев на экопикники

Фото из сообщества «Нескучный день/ Путешествия из Воронежа» в соцсети «Вконтакте».

В течение весны в Воронеже сообщество путешественников «Нескучный день» устраивает экопикники. Добровольцы выбирают место для прогулки, вооружаются пакетами и перчатками для сбора мусора и приводят в порядок территорию по намеченному маршруту. Своеобразной наградой за труд для волонтеров становится пикник с просмотром фильма под открытым небом в финале прогулки.

Одной из последних таких акций стала прогулка по территории Нагорной дубравы 14 апреля. За один «рейс» путешественники собрали сотню мешков всевозможного мусора, оставленного в лесу неряшливыми предшественниками.

В ближайших планах сообщества – экологическая акция по сбору пластиковых крышек «Крышкка-малышка», которая состоится 19 апреля в 19.00 в баре «Нигилист». Гости узнают, зачем собирать крышки, как самостоятельно организовать сбор и куда деваются эти тонны собранного пластика в итоге. На мероприятии можно приносить крышки.

А во вторник вечером путешественники отправятся в гости к зооволонтерам в Центр охраны животных «Наша природа».

Если вы желаете присоединиться к экопикникам, заходить в группу «Нескучный день/ Путешествия из Воронежа» в соцсети «Вконтакте».