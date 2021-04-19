В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Во время сильного ветра берегите зонт, он легко может сломаться. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемого вечером 20-го и в ночь на 21 апреля сильного ветра. По области его вероятность велика даже раньше – с полудня 20 апреля. Сила ветра местами может достигать 22 м/c. В Воронеже порывы до 20 м/c ожидают с 18.00 20-го до трех часов ночи 21 –го.

- Ветер прогнозируем достаточно сильный, но штормовым его назвать нельзя, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Опасным считается его скорость, начиная с 25 м/c. В этом случае, скажем, если ветка дерева упадет на автомобиль, виноваты в этом будут форс-мажорные обстоятельства, а не организация, которая должна следить за состоянием зеленых насаждений. А вот если ветер слабее 25 м/c, ответственность в таком случае лежит на управляющей компании или ТСЖ.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на рабочую неделю: она ожидается очень дождливой.