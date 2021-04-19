Еще один воронежский певец пролетел мимо финала вокального телешоу

Еще один воронежский певец из Воронежской области принял участие в музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!». Студент «Гнесинки» Марк Ким в эти выходные исполнил перед сотней жюри во главе с Сергеем Лазаревым, ведущим Николаем Басковым и Ларисой Долиной, которая стала приглашенной звездой выпуска, композицию Luna Tu Алессандро Сафины. Композитор Геннадий Гладков снял шляпу перед Марком в знак восхищения.

- У вас роскошная природа, потрясающей красоты голос. Вас ждет большое будущее, я желаю вам стать звездой мирового уровня! - пожелала Лариса Долина.

К сожалению, Марк набрал 84 балла и не прошел в финал.

Напомним, еще одному воронежскому участнику - вокалисту «Ярилов зной» Александру Щербакову из села Ольховый лог - тоже не удалось пробить в финал шоу.