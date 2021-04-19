В Воронежской области юноша задушил своего отца веревкой и закопал его во дворе

Тело убитого мужчины обнаружили случайно. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Жуткое преступление выплыло наружу во время обыска по поводу рядовой кражи в селе Васильевка Бутурлиновского района. 17 апреля к 19-летнему местному жителю нагрянули полицейские. Стражи порядка подозревали его в воровстве в сельском магазине. А оказалось, что молодой человек еще и убил родного отца. Тело мужчины стражи порядка обнаружили во дворе. Вскоре на место преступления приехали и сотрудники Следственного комитета. Они и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Оперативники выяснили, что 24 марта сын поругался с 57-летним отцом, избил его и задушил веревкой. А тело закопал во дворе.

- Молодой человек, ранее судимый за кражи, признал свою вину в убийстве отца. Его арестовали. Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти 57-летнего мужчины. Его сыну грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, - рассказал руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Белоус.