В Воронеже шестилетней девочке, больной СМА, отложили укол «Спинразы»

Медлить с уколом больше нельзя: Арине стало хуже. Фото: предоставлено Аллой Ермаковой.

Мама больной СМА (спинальной мышечной атрофией) шестилетней Арины Ермаковой из Россоши рассказала, что первый укол ее дочке пришлось отложить.

- Планировали, что его сделают 19 апреля, но в детсаду, куда ходит Арина, объявили карантин по ветрянке. А когда есть неблагоприятное эпидокружение, в больницу не принимают, - говорит Алла Ермакова. – Укол перенесли на 5 мая. Его сделают в областной больнице на улице Ломоносова. Как мне сказали, «Спинразу» в этот день введут не только моей дочке, но и еще одному ребенку. Дальше затягивать нельзя. Арина стала хуже ходить, чаще спотыкаться, начались боли в ногах, развивается деформация груди (уже поставили диагноз «сколиоз первой степени»).

Напомним, препаратом «Спинраза», одна доза которого стоит 5 миллионов рублей, Арину долго лечить не хотели. Ее мама Алла с огромным трудом добилась сначала заключения врачебной комиссии о необходимости приема этого препарата. Затем решилась на суд с региональным департаментом здравоохранения (медицинские чиновники заявляли, что пожизненно назначить «Спинразу» Арине не могут). Однако 13 апреля суд обязал медиков обеспечить больную девочку этим лекарством на всю жизнь, либо до тех пор, пока она не вылечится.