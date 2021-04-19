В Воронеже автоледи на иномарке сбила мужчину

39-летнего мужчину на скорой увезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 18 апреля, около 13 часов у дома № 151 по улице Острогожской «Хонда СR-V» сбила пешехода.

- Иномарка ехала со стороны улицы Матросова, за рулем была 55-летняя жительница Воронежа. 39-летний мужчина переходил дорогу вне зоны «зебры». Он получил травмы, его отвезли в больницу. Пострадавший - также житель Воронежа. Инспекторы ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские также сообщили, что всего 18 апреля в Воронежской области случилось 70 аварий, из них 46 – в Воронеже, 18 – в районах, 6 – на федеральных трассах. В пяти ДТП получили травмы 13 человек. За прошедшие сутки задержали 34 пьяных водителей и еще четырех ехавших на красный свет.