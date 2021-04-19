В Воронеже пивной магазин закрыли из-за антисанитарии и шума

Пиво в магазине на Острогожской нельзя будет купить около месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проверки Роспотребнадзора в пивном магазине «Хмельная миля», расположенном по адресу: улица Острогожская, 164/1, санитарные врачи обнаружили грубейшие нарушения. В частности, сотрудники торговой точки были уличены в несоблюдении элементарных правил гигиены. Это могло привести к тому, что посетители реально рисковали подхватить в заведении, к примеру, кишечную палочку.

Но это еще не все. Жители дома, где располагается магазин, жаловались на шум – грузчики, по их мнению, слишком громко опорожняли машины и заносили продукцию в пивное заведение. Санитарные врачи признали, что люди совсем не преувеличивают. Шум и вправду был достаточно сильным.

Специалисты Роспотребнадзора передали материалы проверки в Советский районный суд. А там приняли решение: закрыть магазин на 30 суток, либо до тех пор, пока его руководители не подтвердят, что все обнаруженные безобразия устранены.