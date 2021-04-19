Молодежка воронежского «Факела» ухитрилась сыграть вничью с саратовским «Соколом»

Молодые воронежцы уперлись и не проиграли очень солидному по меркам ПФЛ клубу. Фото: d.fakelfc.ru

Матч в Отрожке на стадионе «Локомотив» не сулил «Факелу-М» очков. Наша «молодежка» занимает последнее 16 место, а саратовский «Сокол» - пятое. Ну и по солидности клубы, конечно, несопоставимы.

Однако основа на этот раз выделила дублю надежное подспорье – команду временно пополнили Валерий Царукян и Илья Мазуров, игравшие в неудачном матче «Факела» в Самаре, который завершился разгромом – 1:5.

Плохо началась и игра против «Сокола». Уже на шестой минуте навес с фланга превратил в гол Руслан Кабутов – 0:1. Однако молодые воронежцы в долгу не остались. На 19 минуте прострел Мазурова замкнул Дмитрий Калугин – 1:1.

Затем «Сокол» давил, но «Факел-М» не ломался. Спасал вратарь Данила Ермаков. А когда он сплоховал, голкипера подстраховал Дмитрий Неплюев, выбивший мяч с линии ворот. Итог – почетная для «Факела-М» ничья.

В турнирном раскладе этот матч по большому счету ничего не изменил. «Факел-М» по-прежнему последний, 16-й, всего с 13 очками в активе. «Сокол» никуда не делся с пятого места. Однако в принципиальном противостоянии Воронежа и Саратова для волжан такая потеря очков очень обидна и болезненна.