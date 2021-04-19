В Воронежской области на пожаре погибли двое мужчин

В сгоревшем доме в селе Козловка обнаружили тела двух мужчин. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В ночь на понедельник, 19 апреля, жуткий пожар случился в селе Козловка Терновского района.

- В 00.26 в дежурную часть сообщили о том, что загорелся дом на улице Советской. На место ЧП выехали девять человек на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 00.43. Пламя повредило комнату 4х5 м и коридор 2х5 м в доме общей площадью 30 «квадратов». На месте пожара обнаружили тела мужчин 34 и 38 лет. Причину их смерти, а также возгорания сейчас устанавливают, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Сотрудники спасательного ведомства также сообщили, что улучшилась ситуация с пожарами на открытом воздухе. Случилось это из-за прошедших дождей. Пожароопасность сразу упала до 1 класса (то есть, до минимальной). Дежуривший вертолет Ка-32, предоставленный федеральным МЧС, улетел в место постоянной дислокации.