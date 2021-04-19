В Воронеже сгорели дом и машина

В сгоревшем доме никто не пострадал. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Около двух часов ночи в понедельник, 19 апреля, в Ленинском районе загорелся частный дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 2.10. На место ЧП выезжали 33 наших специалиста на девяти машинах. Огонь полностью ликвидировали в 2.39. К тому времени пламя полностью уничтожило крышу двухквартирного дома 10х15 метров. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

А около пяти утра 19 апреля в Советском районе на улице Семилукской загорелся автомобиль «Дэу Нексия».

- Об этом ЧП в дежурную часть сообщили в 5.24. На место пожара выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Огонь погасили в 5.38. Однако к тому времени «Дэу Нексия» уже полностью сгорела. При пожаре никто не пострадал, - сообщили в региональном ГУ МЧС.