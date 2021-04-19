В Воронеже всю рабочую неделю будут лить дожди

- Когда же кончится дождь? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Невеселый прогноз дали синоптики на предстоящую рабочую неделю. Нас ждут дожди, причем сильные.

- Влияние на погоду будет оказывать циклон, пришедший с юго-запада, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Он и вызовет достаточно сильные дожди. В них, кроме неудобств в виде возможности промочить ноги и необходимости брать зонтик есть и положительный момент - снизится опасность пожаров на открытом воздухе, бушевавших на прошлой неделе.

В ночь на вторник, 20 апреля, подует восточный ветер, который принесет при +7 градусах небольшой дождь. Днем он усилится. Температура повысится до +10.

В среду, 21 апреля, ночью ветер сменится на юго-восточный, порывы могут достигать 20 м/c. Сильный дождь не прекратится, столбик термометра будет держаться в районе +6 градусов. Днем потеплеет до +12. Ветер сменится на юго-западный и станет потише. Дождь будет идти, но уже скорее накрапывать, чем лить.

В ночь на четверг, 22 апреля, похолодает до +4. Дождь не прекратится. Он продолжится и днем. Температура, однако, повысится до +15.

В пятницу, 23 апреля, ночью столбик термометра будет держаться в районе +6 градусов. Осадки не прекратятся. Слабый дождь продолжится и днем. Зато температура будет уже вполне комфортной - +17 градусов.