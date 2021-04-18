Известный пианист сыграет воронежцам Рахманинова

Афиша ВКЗ

23 апреля в Воронеж на гастроли приедет известный пианист Даниил Саямов. Продолжатель лучших традиций русской фортепианной школы, воспитанник выдающихся педагогов и пианистов Сергея Осипенко и Веры Горностаевой, являющихся учениками Льва Оборина и Генриха Нейгауза. По окончании аспирантуры он продолжил образование в Лондонском Королевском колледже музыки профессора Дмитрия Алексеева. Лауреат и призер престижных международных конкурсов: имени Рубинштейна в Москве (2001), итальянских Valsesia Musica и конкурса в Канту (2003), конкурса на острове Хилтон-Хед (США, 2006), имени Рахманинова в Москве (2008), Шотландского конкурса пианистов в Глазго (2010). Пианист активно гастролирует, выступает во многих странах мира (Австрии, США, Канаде, Германии, Японии и др.), участвует в престижных международных фестивалях.

Критики характеризуют манеру игры Саямова как сплав интеллектауализма и виртуозности. Исполнитель представит воронежским любителям музыки изысканную сольную программу из произведений Сергея Рахманинова: Этюд-картина ор.33 # 2 До мажор, Этюд-картина ор.39 #1 до минор, «Сирень», Этюд-картина ор.39 # 5 ми-бемоль минор, «Колыбельная», Вариации на тему Корелли ор. 42.

Концерт пройдет в ВКЗ, начало в 19.00.