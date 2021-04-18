Воронежский драмтеатр устроит бенефис известного актера

Вячеслав Бухтояров (в центре) в спектакле "Человек дождя". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 апреля в театре драмы пройдет бенефис Вячеслава Бухтоярова.

Вячеслав Владимирович служит в Кольцовском театре уже более 45 лет. В его творческой копилке более 80 разноплановых работ, особенно артисту удаются острохарактерные роли. Среди них - Отец в постановке «Река Потудань» по Платонову, Кохинур в «Волшебных кольцах Альманзора» Габбе, Мэтр Бриден в «Любовью не шутят» де Мюссе, Хмелик в «Соло для часов с боем» Заградника, Валерий Ильич в спектакле «Легкий способ бросить курить» Дурненкова, Старик в в постановке «С любимыми не расставайтесь» Володина, Аттилио в «Рите» де Филиппо, Сорин в «Чайке» Чехова, Каменщик в «Куда летишь, кукушечка», Дедушка в «Ганди молчал по субботам» Букреевой, Дон Педро в «Ракушке» по пьесе Кальдерона, Старец в «Улитке на склоне» Стругацких, Первый могильщик в «Гамлете» Шекспира.

В 2004 году Вячеслав Бухтояров стал лауреатом театрального конкурса «Событие сезона» за роль Нефеда Степановича в спектакле «Как это все далеко – любовь, весна и юность». В 2019 году артист исполнил роль Дворецкого в фильме «Потерянные в воспоминаниях».

В свой бенефисный вечер Вячеслав Бухтояров выйдет на сцену в роли фермера Карри в спектакле Никиты Рака «Продавец дождя» по одноименной пьесе Нэша. По окончании спектакля состоится поздравление артиста.