Воронежская пенсионерка лишилась 340 тысяч после "звонка из банка"

Восемь жителей Воронежской области стали жертвами мошенников за 17 апреля, в общей сложности они лишились около миллиона рублей.

81-летняя жительница Воронежа попалась на бородатую байку «звонок из службы безопасности банка». Мужчина в трубке напугал пожилую женщину, что ее пенсионные накопления пытаются похитить неизвестные, а чтобы их защитить, необходимо перечислить средства на «безопасный счет». Схема была «многоходовой»: после первого звонка снова позвонили «сотрудники отдела экономической безопасности банка», мол, к ним поступил запрос на задержание некой злоумышленницы, которая намеревается снять в банкомате средства со счетов пенсионерки. Мошенники «наплели» женщине, что необходимо сообщить специальный код, который установит защиту от списания. Когда мошенники попытаются снять деньги в банкомате, устройство их не выдаст, сработает сигнализация и преступники будут заблокированы и задержаны. Поверившая аферистам бабушка продиктовала коды подтверждения операций, которые пришли по смс, и мошенники списали с ее счетов 339 тысяч рублей.

Будьте бдительны! В случае звонков из банка лучше всего сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты.