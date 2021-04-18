Житель Воронежской области хотел купить трактор через интернет и нарвался на мошенника

30-летнему жителю Псковской области грозит до пяти лет заключения за дистанционный обман жителя Воронежской области - хищение денег по интернету.

Летом 2020 года 30-летний житель Россошанского района захотел купить трактор по объявлению на сайте. Владелец агрегата попросил перевести ему на банковскую карту 20 тысяч рублей в качестве задатка. Когда покупатель перечислил деньги, связь с продавцом прервалась.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого, но поймать сразу 30-летнего жителя Псковской области, кстати, ранее судимого, не смогли. И наконец, в апреле текущего года полицейские установили его местонахождение, задержали в Псковской области и доставили в Россошанский район. Задержанный признался, что с действительности никакого транспортного средства у него и не было.