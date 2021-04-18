В нескольких районах Воронежской области пожарная опасность снизилась до минимального уровня

В нескольких районах Воронежской области класс пожарной опасности снизился до первого, сообщили 18 апреля в ГУ МЧС России по Воронежской области. Речь идет о Семилукском, Хохольском, Репьевском, Ольховатском, Богучарском районах.

Третий класс пожарной опасности пока сохраняется в Воронеже, Рамонском, Новоусманском, Бобровском, Воробьевском, Эртильском районах.

За прошедшую субботу, 17 апреля, спасатели выезжали на тушение семи пожаров, только в одном случае горела сухая трава.

Напомним, еще 14 апреля пожарным поступило более 160 вызовов.

Улучшение пожароопасной ситуации связывают с дождливой погодой, а также с началом действия особого противопожарного режима, который в этом сезоне объявили на две недели раньше обычного - с 15 апреля.