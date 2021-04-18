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Происшествия18 апреля 2021 13:51

В Воронеже по факту падения с высотки 17-летнего подростка завели уголовное дело

Ход расследования взяла под контроль прокуратура
Ярослав ИВАНОВ
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Выпавшему с 17-го этажа парню на бульваре Олимпийский было 17 лет, сообщили в прокуратуре Воронежской области. Напомним, трагедия случилась 17 апреля около 18.30. Как отмечают очевидцы, парень выпал с общего балкона 17 этажа.

- Следователи возбудили уголовное дело по признакам доведения до самоубийства. Причины падения молодого человека устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района. На место выезжал прокурор Центрального района Воронежа Евгений Новиков. Организована проверка полноты проводимой профилактической работы с семьей погибшего, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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