В Воронежской области к 18 апреля от коронавируса умерли еще 3 человека

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Утром 18 апреля региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о новых жертвах: за последние сутки от осложнений ковида скончались три пациента. Всего на сегодняшний момент зарегистрированы 3 091 летальный случай по COVID-19.

Еще у 176 человек лабораторно подтвердили коронавирус, всего с начала пандемии ковид обнаружили у 78 572 жителей региона.

За последние сутки выздоровели 225 пациентов, всего с начала наблюдений болезнь смогли победить 3 544 жителей Воронежской области.