В Воронеже у многоэтажки обнаружили тело мужчины

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины в Коминтерновском районе. Тело обнаружили 17 апреля на Олимпийском бульваре. Как пишут в соцсетях, погибший упал с общего балкона 17 этажа.

- Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Напомним, утром 16 апреля на ул.Ростовской годовалый мальчик выпал из окна седьмого этажа и остался жив