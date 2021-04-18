Под Воронежем столкнулись "Лада" и "Ниссан": оба водителя погибли

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 17 апреля в Воронежской области произошло 103 ДТП, в них пострадали 12 человек, двое погибли.

Смертельная авария случилась около восьми вечера в Аннинском районе. На 317-м километре автодороги Р-298 «Курск-Борисоглебск» «Лада Калина», которой управляла 46-летняя автомобилистка, врезалась в «Ниссан NV200», за рулем которого находился 63-летний житель Каширского района. Оба водителя от полученных травм скончались на месте аварии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.