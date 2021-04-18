В Воронеже пройдет вечер духовной музыки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 апреля в Камерном театре пройдет продолжится музыкальный проект, приостановленный весной 2020 года из-за пандемии.

В программе «Вечер духовной музыки» артисты хора Воронежского театра оперы и балета исполнят кантату Франсиса Пуленка Stabat Mater и «Чичестерские псалмы» американского композитора-экспериментатора Леонарда Бернстайна.

Stabat Mater послужила основой для произведений многих композиторов. Сочинение Пуленка было представлено публике в 1951 году. Первая часть повествует о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа, вторая - молитва грешника к Богородице, заканчивающаяся просьбой о даровании ему спасительного рая. Сольную партию кантаты исполнит Дарья Филиппова.

«Чичестерские псалмы» были написаны Леонардом Бернстайном в 1965 году. Литературной основой для них стали Псалмы Давида на языке оригинала. Древнееврейский текст и специфический ритмический рисунок «Чичестерских псалмов» придают музыке Бернстайна особый колорит. Свое название сочинение получило в честь Кафедрального собора города Чичестера в Англии, по заказу которого Бернстайн написал это произведение. Сольную партию псалмов исполнит Вячеслав Калинин.