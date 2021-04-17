В Воронеже у злостного неплательщика налогов арестовали фуру Freightliner

Тот самый грузовик Фото: пресс-служба УФССП России по Воронежской области

Дальнобойщик из Воронежа задолжал по налогам и сборам 170 тысяч рублей. Мужчина не спешил расплачиваться, пока приставы не обнаружили в Железнодорожном районе его грузовой автомобиль Freightliner ST. Машине уже 19 лет, однако долг, вероятно, с ее помощью можно закрыть. Владельца вызвали по телефону на стоянки и при нем составили акт описи ареста.

- Всего на минувшей неделе Межрайонным отделением судебных приставов по особым исполнительным производствам в ходе рейдовых мероприятий арестовано 18 транспортных средств в рамках исполнительных производств о взыскании денежных средств на общую сумму более 1,4 млн рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.