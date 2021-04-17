Аналитики рассказали, сколько зарабатывают в Воронежской области самозанятые

Самозанятые воронежцы чаще всего ищут работу в сферах «ИТ, телеком», «Маркетинг, реклама, PR», «Транспорт и логистика», «Административный персонал», «Строительство». Об этом сообщили эксперты hh.ru.

Ранее мы рассказывали о том, кто такие самозанятые и в чем преимущества этого статуса.

Обычно такими соискателями выступают мужчины от 30 до 40 лет. В среднем самозанятые соискатели рассчитывают на зарплату от 30 до 55 тысяч рублей.

С января по апрель 2021 года в Воронежской области работодатели опубликовали более 200 вакансий для самозанятых. Это в 28 раз выше, чем в начале 2020 года.

Периодически работодатели в вакансиях для самозанятых предлагают комбинированный «график работы»: 3 раза в неделю в офисе, например, для проведения рабочих встреч по проектам и 2 раза в неделю удаленно.

Самыми популярными сферами, куда привлекают самозанятых в Воронежской области, в январе-феврале стали «Административный персонал», «Продажи», «Начало карьеры, студенты», «Транспорт, логистика», «Информационные технологии, интернет, телеком», «Маркетинг, реклама, PR», «Рабочий персонал», а также «Управление персоналом, тренинги».

Средний доход для официальных фрилансеров в Воронежской области выше среднего и находится на уровне 40 тысяч рублей. При этом более 50 вакансий в данной сфере с начала года были опубликованы с доходом более 100 тысяч рублей.