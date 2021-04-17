Глава Следственного комитета России проконтролирует расследование гибели 9-летней девочки в Воронеже

К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратилась мать погибшей под водопроводными трубами в Воронежской области девочки. Глава СК поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль.

Напомним, 3 августа 2020 года около 20:00 школьница вместе с подругой играла возле рулона водопроводных труб. Они стояли вертикально вдоль дороги на земле. На этом участке трубы собирались перекладывать. Однако когда девочки играли, трубы упали и придавили ребенка. 9-летняя малышка погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении строительных работ или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).