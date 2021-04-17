В Воронеже возбудили уголовное дело на чиновников, из-за которых инвалид-колясочник три года не может выйти из дома

После огласки истории о том, что инвалид-колясочник не может добиться установки электрического подъемника в многоквартирном доме, возбуждено уголовное дело из-за халатности ( ч.1 ст. 293 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в течение трех лет горожанин практически лишен возможности выходить из квартиры. Следователи выяснили, что по результатам комиссионного обследования многоквартирного дома на улице Краснозвездной было принято решение о реконструкции и установке приспособления с учетом потребностей инвалида. На обустройство подъемника выделили бюджетные средства, однако устройство так и не появилось.

- Следователями СК России выполнятся комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшего, допрашиваются заявитель и свидетели, изучается соответствующая документация, выполняются иные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.