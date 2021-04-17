Воронежский «Факел» потерпел сокрушительное поражение в матче с «Крыльями Советов»

Воронежские болельщики, конечно, рассчитывали на иной исход встречи Фото: с сайта ФК "Факел"

17 апреля «Факел» провел игру 37-го тура первенства ФНЛ с «Крыльями Советов»: к сожалению, в гостях воронежская команда и потерпела сокрушительное поражение со счетом 1:5.

Уже на 10 минуте встречи после подачи со штрафного игрок самарского клуба Солдатенков отправил мяч в сетку. На 25 минуте Сарвели замыкает прострел справа и увеличивает отрыв до двух мячей.

Важно, что воронежские футболисты и не думали сдаваться лидеру ФНЛ: они атаковал и во втором тайме Максимов забил после углового. Казалось, что в матче появилась интрига...

Но уже через 3 три минуты игрок «Крыльев» Ежов вновь увеличил отрыв до двух мячей. Затем отличились Горшков и Голенков. Так счет в матче и стал провальным для воронежского клуба.

После этой встречи «Крылья Советов» укрепили свое лидерство - они занимают 1 место с 85 очками. У «Факела» 53 балла и пока 9 место в таблице.

Напомним, не так давно стало известно, что воронежский «Факел» достиг договоренности о продлении контракта с главным тренером Олегом Василенко на следующий сезон.