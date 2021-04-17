В Воронеже мошенники зарабатывали деньги на фиктивном обучении предпенсионеров

В 2019 году центр занятости населения одного из районов Воронежской области заключил договор с автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования. Та должна была обучать людей предпенсионного возраста профессиям повара, слесаря-сантехника и санитара.

На обучение направили 11 человек. Однако фактически никто из них ничем не занимался. Однако дипломы о профессиональной переподготовке получили без экзаменов.

- По завершении курсов 68-летняя жительница Воронежа, занимающая руководящую должность в учебном учреждении, изготовила фиктивные документы, подтверждающие процесс обучения, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Заказчик заплатил за фиктивное обучение 277 тысяч рублей. Как оказалось, напрасно. Однако пока остается загадкой, почему сами предпинсионеры согласились на такую схему? А если им не нужно было образование на самом деле, то каким образом проходил отбор именно этих 11 людей?

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». А до 6 лет лишения свободы.