В Воронежской области к 17 апреля от коронавируса умер еще 21 человек

Ситуация по России

Число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Воронежской области выросло до 78 396. Тенденция к уменьшению новых случаев продолжается: за последние сутки заболевание подтвердилось у 176 человек. Об этом 17 апреля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Число выздоровевших также больше - 73 319. То есть за день болезнь победил еще 221 воронежец.

Ситуация по России

К сожалению, статистика смертельных случаев также изменилась: от последствий коронавируса скончались уже 3 088 жителей Воронежской области. Только за последние сутки умер 21 человек.

Напомним, в Воронежскую область поступила новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона».