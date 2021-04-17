На трассе в Воронежской области водитель фуры протаранил три автомобиля и сбил пешехода

В результате ДТП в медучреждение также госпитализировали двух водителей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

16 апреля примерно в 16:20 в Павловском районе 31-летный водитель фуры «Мерседес-Бенц Актрос» протаранил три автомобиля, сбил пешехода и свалился в кювет. ДТП случилось на 651 км автодороги М-4 «ДОН».

Житель Ставропольского края, сидевший за рулем фуры, ехал со стороны Ростова-на-Дону в Москву. Почему-то он не справился с управлением и врезался в стоящие грузовики «КамАЗ» и «Вольво». Это были машины дорожной службы - на участке шел ремонт.

После фуру «Мерседес Бенц» откинуло в кювет, но по дороге автомобиль сбил 47-летнего пешехода, жителя Борисоглебска. Также фура зацепила экскаватор «УДС 114».

- В результате ДТП в медучреждение был доставлен водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Актрос» и водитель «КамАЗа», 41-летний житель Брянской области. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.