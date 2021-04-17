В Воронеже на выходных положат новый асфальт на одном из проездов

В Воронеже продолжают работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, обновить в этом году планируют 35 улиц. Так, с 17 до 19 апреля с 22:00 до 6:00 работы будут идти на проезде улица Новосибирская – улица Ильюшина (от моста через р. Песчанка по улице Новосибирской до дома № 5Б по улице Менделеева).

Там обустроят выравнивающий слой из асфальтобетона. Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации.

Напомним, в Воронеже из-за другого ремонта дорог перекроют движение.