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Общество17 апреля 2021 8:42

Главным архитектором Воронежа назначен Никита Фуфаев

Пока что он будет выполнять свои функции с приставкой «исполняющий обязанности»
Олег ИВАНОВ
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В связи с решением Людмилы Подшиваловой покинуть должность, исполнять обязанности руководителя управления главного архитектора будет ее заместитель - Никита Фуфаев. Как сообщили в пресс-службе мэрии, выпущено соответствующее распоряжение.

Последним рабочим днем для Людмилы Александровны станет 19 апреля.

Ранее глава города Вадим Кстенин на встрече с главным архитектором высоко оценил работу подразделения и отметил, что муниципалитету будет непросто найти на эту позицию столь же строгого, принципиального и профессионального руководителя.