Главным архитектором Воронежа назначен Никита Фуфаев

В связи с решением Людмилы Подшиваловой покинуть должность, исполнять обязанности руководителя управления главного архитектора будет ее заместитель - Никита Фуфаев. Как сообщили в пресс-службе мэрии, выпущено соответствующее распоряжение.

Последним рабочим днем для Людмилы Александровны станет 19 апреля.

Ранее глава города Вадим Кстенин на встрече с главным архитектором высоко оценил работу подразделения и отметил, что муниципалитету будет непросто найти на эту позицию столь же строгого, принципиального и профессионального руководителя.