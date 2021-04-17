В мэрии Воронежа назначили нового начальника отдела по борьбе с коррупцией

Юлия Павлова Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

С 19 апреля консультант отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Юлия Павлова возглавит отдел в связи с переходом предыдущего руководителя на другую работу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Данное подразделение администрации анализирует достоверность и полноту сведений о доходах, об имуществе муниципальных служащих.

Юлия Павлова родилась 18 июля 1978 года в Воронеже. Окончила Воронежский институт МВД России. Много лет она работала в системе обеспечения правопорядка. Имеет звание подполковника юстиции. В администрации города работает уже больше 3 лет, является советником муниципальной службы 2 класса.

- Уверена, что на этой важной позиции администрации нужен именно такой человек, имеющий огромный опыт работы в правоохранительных органах и уже достаточный - в органе местного самоуправления. Но самое главное - соответствующие задачам компетенции, - отметила вице-мэр Марина Плиева, курирующая работу структурного подразделения.