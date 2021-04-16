В Воронеже юноша, сломавший прохожему скулу и глазницу, рискует сесть на восемь лет

Молодому человеку вскоре предстоит отвечать за преступление двухлетней давности. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Близко к развязке уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летнего воронежца. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью 47-летнему мужчине.

В апреле 2019 года мужчина средних лет был доставлен в больницу с переломом кости скулы и повреждением глазницы. Врачи сообщили о явно криминальном характере травмы пациента полицейским.

Стражи порядка выяснили, что мужчина ночью шел по улице Казакова Центрального района. Встретил молодого прохожего и по какой-то малозначительной причине начал с ним переругиваться. А тот вообразил себя героем боевика и ударил оппонента ногой в лицо.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность преступника и доставили его в отдел полиции. Молодой человек признал свою вину. До суда он находится под подпиской о невыезде.