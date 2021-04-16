В Воронеже возбудили уголовное дело на живодера, зверски убившего двух щенков самодельным копьем

Учитывая уголовное прошлое, живодер рискует получить срок, близкий к максимальному, - то есть, к трем годам лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 39-летнего жителя садоводческого товарищества «Березовское». Его обвиняют в том, что 15 марта он жестоко убил двух щенков. Одного два раза ударил самодельным копьем. Другой пытался убежать, но живодер догнал его, схватил и нанизал на металлический штакетник – как на кол.

Мерзавец, как оказалось, ранее был судим за кражи. В свое оправдание он сказал, что под металлическим вагончиком, кроме восьми щенков, жили девять взрослых собак, которых подкармливали местные жители. И якобы животные каждый раз лаяли и нападали на него, когда он шел мимо с женой и маленькими детьми. Потому он и решил расправиться со щенками.

Рецидивист будет отвечать перед судом по части 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Ему грозит до трех лет лишения свободы.