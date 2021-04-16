В Воронеже директора муниципального предприятия, внедрявшего японские «умные» светофоры, посадили за крупный коммерческий подкуп

"Умные светофоры" установили не по уму. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 16 апреля, в Коминтерновском районном суде состоялась развязка скандала с японскими «умными» светофорами. Там вынесли приговор директору муниципальной организации и руководителю коммерческой фирмы, уличенных в «распиле» бюджетных денег. Преступление выплыло наружу вскоре после того, как все увидели, что подрядчики справились со своей работой из рук вон плохо – вскоре после установки светофоры вынуждены были отключить из-за того, что они заржавели. Случилось это в 2019 году.

В суде установили, что в декабре 2017 года муниципальное предприятие «Центр организации дорожного движения» в лице его директора Юрия Трофимова заключило договор с ООО «ТехноНиппон», которое представлял его генеральный директор Алексей Усков. Он предусматривал установку тех самых «умных» светофоров. Деньги на это выделяли из городского бюджета.

По данным следствия, Трофимов и Усков договорились найти третью организацию, чтобы предложить ей также принять участие в этих работах и дать возможность заработать этой компании 10 миллионов рублей. Но этим кушем нужно было поделиться. Трофимов и Усков требовали за свои услуги заплатить им по 1 миллиону 700 тысяч рублей. Однако об этом замысле узнали представители силовых структур. В результате Трофимова поймали с поличным при передаче ему денег. Уголовное дело в отношении него и его подельника возбудили по ч. 8 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в особо крупном размере» по материалам регионального УФСБ.

Суд приговорил 59-летнего Юрия Трофимова к 4,5 годам, а 37-летнего Михаила Ускова – к четырем годам лишения свободы. Оба будут отбывать свои сроки в колонии строгого режима.