Воронежский самолет «Ил-96-400М» не собираются запускать в серийное производство

Самолет «Ил-96-400М». Фото: ПАО "Ил". Фото: другой источник.

Пассажирский самолет «Ил-96-400М», производством которого занимаются на заводе «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» (ВАСО), не планируют запускать в серийное производство. Об этом сообщил «Ведомостям» ряд источников в Объединенной авиастроительной корпорации (в ее состав входит ВАСО).

По данным этих источников, от идеи серийного производства решили отказаться из-за того, что нет заказов на самолет от авиакомпаний. Да и вообще из-за пандемии коронавируса упал спрос на авиаперевозки.

Видимо, теперь «Ил-96-400М» будут выпускать штучно, по госзаказу. В частности, два самолета планируют собрать для летного отряда «Россия», занимающегося перевозкой первых лиц государства, в том числе и президента.

Старт серийного производства «Ил-96-400М» был запланирован на 2021 год. Теперь, видимо, он, если и не совсем отменен, то отложен на неопределенный срок.

Самолет «Ил-96-400М» рассчитан на 400 пассажиров. Он представляет собой модификацию Ил-96-300. От этого самолета новый отличается прежде всего длиной – он на 9,5 метров больше.