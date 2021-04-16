В Воронеже с 17 апреля снова заработают дачные автобусные маршруты

Вместе с сезоном дачных хлопот снова начнут работать и автобусы, которые довозят горожан до их земельных участков. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С 17 апреля начнут работать сезонные дачные маршруты. На свои земельные участки горожане смогут уехать на следующих автобусах:

№7С «ул. Перхоровича – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»)»;

№53С «ул. Димитрова – мкр. Сомово»;

№53СБ «А.С. Дмитрова – СНТ «Янтарь»;

№58С «ул. Перхоровича – Сады Дальние (ост. №13)»;

№59АС «з-д ГОО – Сады «Дружба»;

№60С «ул. Средне-Московская – п. Рыбачий (ост. №1)»;

№68ТС «з-д ГОО – Сады «Алексеевские»;

№76С «Сады Ближние – ж/д вокзал «Воронеж-1»;

№ 113СД «ж/д вокзал «Воронеж-1» – Сады Дальние (ост. №13)»;

№122С «мкр. Отрожка – мкр. Буденный (ост. «Тополя-2»)» (одна машина маршрута будет заезжать в СНТ «Отдых»).

На маршруте № 68ТС будут работать микроавтобусы, на всех остальных – «ПАЗики».