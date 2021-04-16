В Воронеже стал известен график отключения горячей воды в апреле

Стартовал сезон проблемного мытья и себя, и посуды. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 19 апреля в Воронеже стартует сезон отключения горячей воды. Коммунальщики, как всегда, будут ремонтировать и готовить к следующему осенне-зимнему периоду сети. А горожане, у которых нет нагревателей воды, будут ее кипятить для купания или мойки посуды на плите.

В апреле горячей воды лишатся жители 582 домов в Коминтерновском районе, 255 – в Левобережном, 244 – в Советском, 30 – в Ленинском и 14 – в Железнодорожном. График отключения можно увидеть здесь

В мэрии отмечают, что в отдельных случаях сроки отключения горячей воды могут затянуться. В этом случае причину такой ситуации нужно выяснять в обслуживающей ваш дом управляющей компании или ТСЖ.