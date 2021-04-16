Воронежцы могут спасти изображение маятника Фуко в центре города

Так выглядит работа Яна Посадского Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В мэрии 16 апреля воронежцам предложили выбрать, оставить ли в Центральном районе рисунок маятника Фуко? Опрос продлится до 24 апреля в официальной группе.

14 апреля воронежский художник Ян Посадский нанес стилизованное изображение маятника Фуко на здание №6-8 по улице Орджоникидзе. Почему для граффити был выбран эксперимент, наглядно демонстрирующий вращение Земли, который поставил в 1851 году французский физик Леон Фуко?

Так выглядит работа Яна Посадского Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Возможно, это связано с тем, что в Воронеже был и свой похожий маятник. Как написал Ян Посадский в социальных сетях, в 1932 году облисполком принял решение об изъятии Покровского храма, где и размещался маятник, у общины. В церкви позже располагался Антирелигиозный музей. Современники, по словам художника, как раз помнят закрепленный под куполом храма маятник Фуко. Правда, в 1942 году музей эвакуировали. Что стало с маятником история умалчивает..

- В проекте я соотношу религию и науку в единый, «сакральный» символ — условная траектория движения маятника Фуко накладывается поверх росписи купола Покровского храма, выполненная в технике газетного растра, - написал Ян Посадский.

Вот только собственнику здания, насколько известно, работа не пришлась по душе. Сейчас существует вероятность уничтожения изображения. Художник готов ликвидировать все, что сделано, но наверняка хотел бы сохранить свою работу. Обе стороны, как отметили в мэрии, готовы поддержать то решение, которое будет принято в опросе администрации.