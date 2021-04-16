«Единая Россия» организовала «Зарядку со звездой» для воронежских школьников

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Разминку по тренировочной программе профессиональных спортсменов для пятиклассников воронежской школы №104 провели двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы, гимнастка Виктория Комова и победитель Молодежного Чемпионата Мира 2011 года, мастер спорта, обладатель Кубка Петрова ВХЛ Никита Двуреченский. Известные спортсмены показали ребятам упражнения, которые помогут всегда поддерживать хорошую спортивную форму. Виктория Комова провела для девочек мастер-класс по растяжке, а Никита Двуреченский вместе с игроком хоккейного клуба «Бортекс» Сергеем Лысенко показали мальчишкам упражнения для разогрева мышц.

Также спортсмены принесли на урок свои медали. Школьники пообщались с чемпионами, задавали им вопросы.

«Такие уроки - это прежде всего мотивация детей на занятие спортом. Может посмотрев на нас, пообщавшись с нами кто-то из этих ребят пойдет в профессиональный спорт. Я, например, когда только пришла в гимнастику, встретилась на сборах с легендарной Светланой Хоркиной. Это для меня был серьезный толчок к победам. Надеюсь и мы смотивируем ребят»,- рассказала Виктория Комова.

Этот урок прошел в рамках акции «Зарядка со звездой» партпроекта «Детский спорт». Инициаторами мероприятия выступили председатель Общественного совета партийного проекта в регионе, депутат облдумы Ольга Ортина и член фракции «Единой России» в региональном парламенте Артем Копылов. Депутаты подготовили для школьников грамоты от регионального отделения партии, подарки и специально отпечатанные календари с фотографиями именитых спортсменов на которых они оставили свои автографы и вручили каждому ребенку.

«В нашем регионе в рамках партпроекта «Детский спорт» запущено несколько акций, в том числе и «Зарядка со звездой», направленные на приобщение наших детей к здоровому образу жизни. Мы стараемся привлекать известных спортсменов, ведь одно дело, когда учитель физкультуры или родители говорят, что надо заниматься спортом, и совсем другое дело увидеть живых легенд, людей, которые стояли на пьедестале мировых чемпионатов и Олимпиад. Такие акции будут продолжаться в регионе. В ближайшее время мы планируем провести их также в детских -домах»,- рассказала Ольга Ортина.

«Сегодня здоровье и физическая подготовка детей вызывает озабоченность и у медиков, и у специалистов. Именно поэтому партия и депутатский корпус ведут масштабную работу по привлечению детей и подростков в спортивные секции. По инициативе и при активной поддержке «Единой России» проводятся межрегиональные спортивные фестивали и соревнования, тематические акции. Также депутаты стараются оказывать необходимую помощь спортивным школам, секциям, образовательным учреждениям, чтобы дети могли заниматься спортом в комфортных условиях»,- отметил Артем Копылов.